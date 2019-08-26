القبض على ميكانيكى وعامل و6 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على ميكانيكى وعامل و6 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "عرابى.ال.م" 19 عاما عاطل، مقيم دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "حارس.ح.ال" 37 عاما عامل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "عيد.ص.ع" 30 عاما عاطل، مقيم أبوخروع بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "حسين.م.ح" 25 عاما ميكانيكى مقيم الشارع البحرى بحوزته سلاح أبيض "مطواه".

والمتهم "محمود.ال.م" 18 عاما عاطل مقيم الجرايشة بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "ناصر.م.ع" 21 عاما عاطل مقيم عزبة الغطوس بحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "محمود.ع.أ"19 عاما عاطل مقيم المحسمة بحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "محمد.ث.أ"28 عاما عاطل مقيم منشية الشهداء بحوزته سلاح ابيض"سكين".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.