العملاق "على بابا" يفتح أول متجر له فى أوروبا بعيدا عن الإنترنت

كتبت: إنجى مجدى

فى أول متجر لها بعيدا عن العالم الافتراضى، افتتحت الشركة المالكة لموقع "على بابا"، عملاق التجارة الإلكترونية الصينية، متجر فى العاصمة الإسبانية "مدريد" باسم "على إكسبريس".

وبحسب شبكة يورونيوز، الاثنين، فإنه بينما تنحصر أنشطة الشركة فى التجارة الإلكترونية غير أن وجود متجر حى فى إسبانيا يهدف إلى كسر الحاجز النفسى للمستهلكين الذين يجدون أن المنصة التسويقية بعيدةً جغرافياً، الأمر الذى يستلزم وقتاً طويلاً لتسلّم الطلبات، حسب اعتقادهم.

وقال الرئيس التنفيذى للشركة فى أوروبا وليام وانج، إن من خلال هذا المتجر ستكرس الشركة فى أذهان المستهلكين أنها "أقرب إلى المستهلك مما يعتقد". وتأتى إسبانيا بإعتبارها السوق الثالث لـ"على بابا"، بعد روسيا والولايات المتحد

وتسعى مجموعة شركات "على بابا" من خلال افتتاح منصات العرض إلى نقل المنتجات الموجودة على الانترنت، إلى حيز الواقع، ليصبح فى مقدور المستهلكين لمسها والتحقق من مواصفاتها قبل التقدم بطلب شرائها عبر الانترنت.

وفقاً لتقرير مؤسسة التجارة الإلكترونية 2018، تعد "على إكسبريس" من بين أكثر تطبيقات البيع بالتجزئة شعبية عبر الأجهزة المحمولة فى العديد من البلدان حول العالم.