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الرئيس الأفغانى: نعمل مع السعودية وباكستان وأوروبا من أجل سلام دائم

الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:57 ص
الرئيس الأفغانى: نعمل مع السعودية وباكستان وأوروبا من أجل سلام دائم الرئيس الأفغانى محمد أشرف غنى
أ ش أ

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أكد الرئيس الأفغانى محمد أشرف غنى، اليوم الاثنين، أن بلاده تعمل مع المملكة العربية السعودية لتطوير العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أهمية دور المملكة، وكذلك باكستان والأوروبيين فى إحلال سلام دائم فى أفغانستان.
 
وقال غنى فى تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية، "بالنسبة للسياسة الخارجية السعودية، فوزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير والآخرون، يعملون معنا من أجل دفع العلاقات بين البلدين، وتنسيق وجهات النظر من أجل سلام دائم، وهو هدف أفغانستان والمنطقة أيضاً"، مضيفا أنه بناء على هذا التنسيق الثنائي، وكذلك التنسيق مع الأوروبيين وباكستان ستتحسن الأوضاع.
 
وكانت الخارجية السعودية، جددت مطلع الشهر الحالى، تضامن المملكة مع أفغانستان ضد آفة الإرهاب، وجميع مظاهر العنف والتطرف ؛ وذلك بالتوازى مع إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابى الذى وقع بالقرب من مقر للشرطة فى العاصمة الأفغانية كابول؛ وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
 

الرئيس الافغانى

افغانستان

باكستان

السعوديه

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