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الجيش الكورى الجنوبى ينهى تدريبات الدفاع عن جزر دوكدو

الإثنين، 26 أغسطس 2019 08:48 ص
الجيش الكورى الجنوبى ينهى تدريبات الدفاع عن جزر دوكدو الجيش الكورى الجنوبى
أ ش أ

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ذكرت القوات البحرية الكورية الجنوبية اليوم /الاثنين/ أن كوريا الجنوبية تستكمل اليوم التدريبات العسكرية للدفاع عن جزر دوكدو ( المتنازع عليها مع اليابان) الواقعة فى أقصى شرق البلاد فى بحر الشرق لليوم الثانى والأخير، وسط تصاعد التوترات مع اليابان بسبب الخلافات التاريخية والتجارية.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن التدريبات المنتظمة - والتي تستمر لمدة يومين - بدأت على أوسع نطاق لها على الإطلاق يوم أمس الأحد، بمشاركة جميع القوات المسلحة الثلاث، فضلا عن مشاة البحرية وخفر السواحل، في إشارة إلى أن سول تتخذ موقفا متشددا من خلافها العميق مع اليابان.
يذكر أن التدريبات نصف السنوية والتي انطلقت في عام 1986، تجري عادة في شهري يونيو وديسمبر، ولكن تم تأجيل تدريبات هذا العام بسبب المخاوف الواضحة من أنها قد تؤدي إلى تفاقم التوترات بشكل مفرط مع اليابان ، واحتجت اليابان ( التي تنازع كوريا الجنوبية على ملكية دوكدو) على التدريبات.
وقالت القوات البحرية إن كوريا الجنوبية أطلقت على التدريبات اسما جديدا، وهو "حماية أراضي الوطن في بحر الشرق"، بدلا من اسمها السابق "تدريبات الدفاع عن جزر دوكدو"، وهذا يعكس أهمية وحجم هذه التدريبات التي تهدف إلى تعزيز وضعية الاستعداد للدفاع عن أراضي كوريا الجنوبية في بحر الشرق، بما في ذلك ما يشمل جزر دوكدو.
ووفقا لمصادر بالبحرية، ستقود خفر السواحل تدريبات اليوم الاثنين، وقد سبق أن قادت قوات البحرية تدريبات يوم أمس الأحد ، ومن المتوقع اختتام التدريبات في وقت لاحق من اليوم كما هو مقرر.
وبعد انتهاء التدريبات، ستبدأ الحكومة النظر في توقيت وحجم التدريبات الثانية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من العام الجاري.


كوريا الجنوبية

الجيش الكورى الجنوبى

جزر دوكدو

اليابان

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