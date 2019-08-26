"التأمين الصحى الشامل " : مراكز متميزة لإجراء الجراحات الدقيقية

كتب وليد عبد السلام

أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة ، على وجود مراكز متميزة لإجراء جراحات دقيقية فى محافظة بورسعيد ، فضلا عن وجد مراكز أخرى لتشخيص وعلاج أورام الأطفال ، وهذه المراكز بها أحدث تجهيزات طبية تعد الأحدث على مستوى العالم .

يشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أنطلقت فى محافظة بورسعيد أول يوليو الماضى ، ومستمرة فى التشغيل التجريبى حتى أول سبتمبر وتوفر المنظومة العلاج للمرضى وفقا لأعلى مقاييس الجودة فى 22 وحدة صحية و7 مستشفيات كبرى ، و الدولة توفر الموارد المالية الكاملة للمنظومة لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين .