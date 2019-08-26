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استطلاع: 41% من الإيطاليين يريدون إجراء انتخابات برلمانية مبكرة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 05:04 م
استطلاع: 41% من الإيطاليين يريدون إجراء انتخابات برلمانية مبكرة زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني
أ ش أ

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أظهر استطلاع لتوجهات الناخبين أن 41% من الإيطاليين (يمثلون أغلبية نسبية) يرغبون في الاحتكام إلى صناديق الاقتراع في انتخابات برلمانية مبكرة، بعد الأزمة السياسية التي فجرها زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني والتي يبدو أن حزبه قد دفع ثمنها من ناحية القبول والمصداقية بين الناخبين.
 
وأشار الاستطلاع -الذي أُجري أمس الأحد وبثت نتائجه وكالة أنباء (آكي) الإيطالية- إلى أن 34.3% من الفئة المستطلعة آراؤها أعلنت نيتها التصويت لحزب الرابطة في حال إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، بينما قدر استطلاع أجري في نهاية شهر يوليو الماضي نسبة مؤيدي الحزب بـ 38.9%.
 
وأبرز الاستطلاع إحراز الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم بعض التقدم مقارنة باستطلاع الشهر الماضي، بينما يدخلان في مفاوضات شاقة من أجل تكوين ائتلاف حكومي بديل في البرلمان الحالي قبل انتهاء المهلة الزمنية لرئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا التي تنتهي يوم غد الثلاثاء.
 
ورشح الاستطلاع حصول الحزب الديمقراطي على 24% من أصوات الناخبين، مقارنة بـ23.3 في استطلاع نهاية يوليو الماضي، وإحراز خمس نجوم نسبة 16.6% بعد أن كانت 14.8%.

ماتيو سالفيني

ايطاليا

انتخابات برلمانية

حزب الرابطة

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