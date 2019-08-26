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إنفوجراف... اعرف منظومة دعم السلع التموينية وتطور حجم إنفاق الدولة عليها

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:05 م
إنفوجراف... اعرف منظومة دعم السلع التموينية وتطور حجم إنفاق الدولة عليها المركز الاعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على منظومة دعم السلع التموينية، حيث زاد حجم إنفاق الدولة على دعم السلع التموينية ليصل إلى 89 مليار جنيه فى موازنة 2019/2020، مقارنة بـ86,2 مليار جنيه فى موازنة 2018/2019، و80,5 مليار جنيه فى موازنة 2017/ 2018، و47,5 مليار جنيه فى موازنة 2016/2017، و42,7 مليار جنيه فى موازنة 2015/2016، و39,4 مليار جنيه فى موازنة 2014/2015.

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وجاء فى الإنفوجراف، أنه تم رفع قيمة الدعم للفرد المدرج تموينياً من 21 جنيهاً فى نوفمبر 2016 إلى 50 جنيهاً، وذلك حتى الفرد الرابع فى البطاقة وما زاد عن الفرد الرابع له دعم سلعى بقيمة 25 جنيهاً، كما تم تخصيص 150 رغيفاً شهرياً للمواطن على بطاقة التموين بواقع 5 أرغفة يومية، كما تشمل قائمة السلع التموينية 21 سلعة تقريباً، بأسعار أقل من أسعار السوق بنسب تتراوح بين 15% و20%.

وأبرز الإنفوجراف، أنه تم تطوير نحو 89 مكتباً تموينياً وتحويلها إلى مراكز خدمة مميزة، ومستهدف كذلك تطوير 535 مكتباً على مستوى الجمهورية، علماً بأنه يتم طرح اللحوم بكافة أنواعها والدواجن المجمدة فى كافة فروع المجمعات الاستهلاكية بكميات وأسعار مناسبة، كما يتم إتاحة هذه السلع فى منافذ البيع الثابتة والسيارات المتنقلة.

ورصد الإنفوجراف، أن 88,5% من الأسر المصرية تم تغطيتها فى منظومة الدعم فى البطاقات التموينية عام 2017/2018، حيث تم تغطية 95,5% من الأسر الريفية فى منظومة الدعم, فى حين تم تغطية 80,2% من الأسر الحضرية فى منظومة الدعم.

 


منظومة دعم السلع

الحكومة

الانفاق على السلع

اليوم السابع بلس

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