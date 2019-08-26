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إنجاز المرحلة الأولى من مشروع توسعة مرسى الميدان بأم القيوين فى الإمارات

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:18 م
إنجاز المرحلة الأولى من مشروع توسعة مرسى الميدان بأم القيوين فى الإمارات المرحلة الأولى من مشروع توسعة مرسى الميدان
وكالات

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 أكد جاسم حميد غانم الشر رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك، إنجاز المرحلة الأولى من مشروع توسعة مرسى الميدان بأم القيوين والذي نفذته وزارة تطوير البنية التحتية بتكلفة إجمالية بلغت 65 مليون درهم.

 

وأشار إلى أن المرحلة الأولى، شملت إنشاء الكاسر على البحر وإضافة 130 مرسى بأحجام مختلفة منها 30 مرسى «للّنشات» الكبيرة بأحجام مختلفة تبدأ من 38 قدما وحتى 45 قدما، ليصبح عددها الإجمالي 440 مرسى فيما تشمل المرحلة الثانية من المشروع إنشاء مبنى لحرس السواحل، وسوق سمك جديد، وإضافة مخازن للصيادين، وسكن للعمال، ومباني أخرى خدمية.

 

وأضاف أن توسعة مرسى الميدان بإمكانها أن تساهم في تطوير عملية الصيد والحفاظ على مهنة الصيد وتشجيع الصيادين المواطنين للإقبال على الصيد وعدم هجر المهنة، مشيدا باهتمام صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي لعمل كل ما يخدم الصيادين، وتوفير سبل الراحة وتوفير كافة احتياجاتهم، منها مستلزمات الصيد ومصنع الثلج، وخلافها من المشاريع الأخرى.

 


جمعية أم القيوين

الامارات

مشروع توسعة مرسى الميدان

وزارة تطوير البنية التحتية

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