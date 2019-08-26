"ألسن عين شمس" تدشن صفحة لرعاية الطلاب الوافدين وحل مشكلاتهم

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد القائم بأعمال عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، عن تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تحت اسم "رعاية الوافدين بكلية الألسن جامعة عين شمس مرحلة الليسانس"، تحت إشراف الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكدت القائم بأعمال عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن الكلية لا تألو جهدا فى تسخير كافة إمكانياتها الأكاديمية لتفعيل مبادرة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بعنوان "ادرس فى مصر"، بهدف تحسين الخدمات التعليمية للطلاب الوافدين بالجامعات الحكومية المصرية.

وفى سياق متصل أكدت الدكتورة إلهام بدر مدرس اللغة الأدب العبرى ومنسق الطلبة الوافدين بالكلية على أن الصفحة تهتم باستقبال كافة الأسئلة والاستفسارات والمقترحات من خلال هذه الصفحة بشكل يضمن أن يتم التواصل بشكل أسرع وأكثر فاعلية مع الطلاب الوافدين.

وتهدف صفحة رعاية الطلبة الوافدين فى الكلية توفير المعلومات الخاصة بكافة البرامج الدراسية فى الكلية وشروط الالتحاق بها، وتيسير ومتابعة إجراءات القيد والتسجيل والتخرج للطلاب الوافدين داخل الكلية، كذلك المساعدة فى حل المشكلات الدراسية التى تواجه الطلبة الوافدين داخل أقسامهم المختلفة فى الكلية.