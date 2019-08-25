10 معلومات عن "فندق الموت" بكوريا الشمالية.. أكبر مبنى مهجور فى العالم

كتب محمد جمال

يعتبر فندق "Ryugyong"والذى أطلق عليه فندق الموت من الفنادق شاهقة الارتفاع فى كوريا الشمالية، إلا أنه لم يفتتح منذ وقت تأسيسه.





ويقدم "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن الفندق خلال السطور التالية:

1 - أكبر مبنى مهجور فى العالم منذ 1989.

2- يتكون من 150 طابقًا على شكل هرمى.



فندق الموت

3 - يبلغ ارتفاعه 330 مترا.

4 - يقع فى بيونج يانج عاصمة كوريا الشمالية.

5- يعرف بفندق الموت حيث لم يفتتح حتى الآن رغم مرور 32 عاما على تشييده.

6 - يعتبر أطول الفنادق فى العالم وقت تأسيسه.



الفندق

7 - استأنفت أعمال البناء بشكل غير متوقع عام 2018، وذلك كجزء من صفقة مع أحد الشركات المصرية.

8 - شارك مهندسون مصريون فى تركيب ألواحاً زجاجية ومعدنية على الهيكل الخرسانى له.



جانب من الفندق

9- عاد الفندق إلى الحياة عام 2018، حيث زُوّد بأضواء "LED"، ليتحول إلى مشهد ليلى مليء بالألوان.

10- رغم أن مدينة بيونج يانج شهدت طفرة فى نمو الأبراج السكنية الشاهقة مؤخراً، إلا أن فندق "Ryugyong" يعد الأطول بكوريا الشمالية.

وبات الفندق مثيرًا للتكنهات.. فهل سيتم افتتاحه فى وقت قريب أم لا؟!