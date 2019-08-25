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هل تبنى طفل يترتب عليه حقوق البنوة؟.. لجنة الفتوى تُجيب

الأحد، 25 أغسطس 2019 04:00 ص
هل تبنى طفل يترتب عليه حقوق البنوة؟.. لجنة الفتوى تُجيب مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على

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هل تبنى طفل يترتب عليه حقوق البنوة؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

إن التبنى حرام ولا يترتب عليه حقوق البنوة، أما الكفالة والنفقة والرعاية فثوابها عظيم قال صلى الله عليه وسلم: "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا".


التبنى

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الازهر الشريف

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اليوم السابع بلس

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