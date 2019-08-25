هبة هجرس تستعرض مع سيدة باكستان الاولى تجربة القومى للمرأة فى دمج ذات الاعاقة

كتب محمود راغب

التقت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس بثمينة الفي زوجة الرئيس الباكستانى وسيدة باكستان الأولى ، وذلك على هامش الاجتماع العالمى رفيع المستوى لمناقشة التخطيط لوضع تقرير عالمى عن التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة ، والذى دعت له ونظمته منظمة الصحة العالمية بمقرها الدائم بالعاصمة السويسرية جنيف .

استعرضت النائبة الدكتورة هبة هجرس تجربة القومى للمرأة فى دمج المرأة ذات الإعاقة بدايةً من تمثيل المرأة ذات الإعاقة تمثيلاً عادلاً داخل الهيكل التنظيمى للمجلس فى مجلس إدارته وفى لجان عمله وفى مجالس إدارات فروعه بالمحافظات لأول مرة فى تاريخه ، وعلى صعيد العمل الميدانى من خلال تبنى قضايا المرأة ذات الإعاقة والدفاع عنها على كافة الأصعدة ومنها تخفيض ساعات العمل للأم والمرأة والفتاة ذات الاعاقة ساعة واحدة ، وتقليل الضرائب عن المؤسسات الاقتصادية التى توظف نساء وفتيات ذات اعاقة ، والدعم وبقوة لدخول المرأة ذات الاعاقة الحياة السياسية كناخبة تمارس حقها فى الانتخاب وكمرشحة تسعى لخدمة قضاياها .

وأوضحت هجرس خلال اللقاء أن دستور مصر 2014 أقر فى أكثر من مادة وبشكل واضح حقوقاً أصيلة للاشخاص ذوى الاعاقة لأول مرة فى تاريخ كتابة الدساتير فى مصر ، كما أن مصر أصدرت قانون يضمن حصول الأشخاص ذوى الاعاقة على هذه الحقوق وهو قانون رقم 10 لسنة 2018 ، مشيرة الى أن المجلس بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات يقومان الأن بترجمة هذا القانون تمهيداً لإهداءه للعديد من دول العالم للاسترشاد به فى وضع التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوى الاعاقة .

وقالت إن المجلس يسعده إهداء نسخه من القانون بعد الانتهاء من ترجمته إلى ثمينة الفي سيدة باكستان الاولى ، مؤكدة وجود إرادة سياسية قوية تدعم حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم .

كما ثمنت هجرس دعوة باكستان لمنظمة الصحة العالمية لعقد اجتماعها رفيع المستوى حول التكنولوجيا المساعدة لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة لكل الأشخاص ذوى الاعاقة فى العالم ، مشيدة بتقديم باكستان التكنولوجيا المساعدة لمواطنيها من الاشخاص ذوى الاعاقة بالمجان .

ومن جانبها أشادت سيدة باكستان الأولى بتجربة مصر فى مجال حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة وما تم اصداره من تشريعات تكفل هذه الحقوق وما يقوم به المجلس القومى للمرأة لخدمة قضايا المرأة المصرية بشكل عام والمراة ذات الاعاقة بشكل خاص مؤكدة انها تنتظر بشغف هدية مصر المتمثلة فى نص قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة .