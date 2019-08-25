من الوصول لالتقاط الصورة التذكارية.. لقطات من مشاركة الرئيس بقمة الـ 7G..فيديو

عقب ختام قمة السبعة الكبار التى انعقدت بفرنسا وشارك بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن فعالياتها، وألقى خلالها كلمة بجلسة الشراكة بين مجموعة السبع وأفريقيا، يستعرض اليوم السابع من خلال الفيديو التالى عدد من اللقطات لمشاركة السيسي بالقمة بدءا من وصوله وحتى التقاط الرئيس الصورة التذكارية وسط قادة الدول المشاركة بالقمة.

الرئيس السيسى وسط قادة مجموعة الدول السبع



الرئيس السيسي يشارك في الصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع



الرئيس المصرى يشارك فى الصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع



الرئيس يشارك فى الصورة التذكارية لقادة مجموعة G7



الرئيس يشارك فى الصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع



الصورة التذكارية التى يشارك فيها الرئيس السيسى