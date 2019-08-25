مصرع طفل وإصابة آخر فى انهيار سور إحدى المقابر بأسيوط

كتب فريق المحافظات

لقى طفل مصرعه، وأصيب آخر فى حادث انهيار جزئى لسور أحد المقابر بعزبة الشيخ عبد الفتاح بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط، نظراً لكسر ماسورة مياه وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى .

تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من المقدم محمد سيف رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط، يفيد بوصول بلاغ بانهيار جزئى لسور أحد المقابر بعزبة الشيخ عبد الفتاح بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط نظراً لكسر ماسورة مياه ووجود متوفى ومصاب وبالانتقال والاسعاف تبين وفاة الطفل عبد الرحمن رفاعى عبد المنعم 9 سنوات و إصابة عبد الرحمن رمضان حسن 8 سنوات بكسر بالقدم اليسرى، وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى أسيوط الجامعى، وتحرر المحضر اللازم وجارى استكمال الإجراءات القانوينة اللازمة.