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مصدر فى الإيليزيه: مباحثات ظريف تشمل تقييم سبل خفض التصعيد مع واشنطن

الأحد، 25 أغسطس 2019 04:36 م
مصدر فى الإيليزيه: مباحثات ظريف تشمل تقييم سبل خفض التصعيد مع واشنطن محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانى
كتب هيثم سلامة

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أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن مصدر فى الإيليزيه، أكد أن وزير الخارجية الفرنسى يجرى مباحثات مع نظيره الإيرانى فى بياريتس.

وأضاف، أنه لا خطط لعقد أى اجتماع بين وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف ومسئولين أمريكيين، وستشمل المباحثات تقييم سبل خفض التصعيد مع واشنطن.

وأوضح، أن ظريف ليس مدعوا إلى قمة الـ 7 فى بياريتس، بل حضر للقاء مع وزير الخارجية الفرنسى لودريان.

وكان وزير الخارجية الإيرانى قد وصل اليوم، إلى مدينة بياريتز الفرنسية التى تشهد اجتماعات مجموعة السبع، وفيما أكد متحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لن يكون هناك أى تواصل مع مسئولى الولايات المتحدة خلال اجتماعات قمة السبع.

 

 


الإيليزيه

فرنسا

جواد ظريف

محمد جواد ظريف

ظريف

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