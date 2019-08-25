محافظ كفرالشيخ : اليوم انطلاق حملات قطع المرافق عن غير الملتزمين بالتقنين

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ،عن انطلاق حملات استعادة حق الشعب، بداية من اليوم الأحد، لقطع المرافق عن الحالات غير الملتزمين في التقنين لأراضى الدولة والمتقاعسن عن سداد أموال الشعب، تنفيذاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017م، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017م، بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017م وتعديلاته، وإلحاقاً للكتب الدورية الصادرة بشأن طلبات التقنين غير الجادة والتى تشمل الحالات التي لم يقم أصحابها بسداد رسوم الفحص، والمعاينة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، فى بيان بالإضافة إلي كافة الحالات التي سبق و تم رفضها من اللجنة المشكله بقرار المحافظة رقم 15793لسنة 2018م، وكذا الطلبات التي تم الموافقة عليها ولم يقم أصحابها بإستكمال إجراءات التعاقد، وسيتم قطع كافة المرافق (مياه وكهرباء وغاز) لكافة الحالات سالفة البيان بالتنسيق مع الجهات المختصة من خلال قاعدة البيانات المدققة بتلك الحالات، تمهيداً لإدراجهم ضمن حملات الازالة المكبرة، وذلك لعدم إثبات الجدية في طلبات التقنين المقدمه منهم وسداد أموال الشعب.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم اعادة توصيل المرافق للحالات التى سيتم فصل المرافق عنها فى حالة الإلتزام بالسداد طبقاً للقانون ووفقاً للإجراءات.