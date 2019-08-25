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لو فيجارو تسلط الضوء على صورة قادة "G7" الأكثر إثارة للجدل

الأحد، 25 أغسطس 2019 03:17 م
لو فيجارو تسلط الضوء على صورة قادة "G7" الأكثر إثارة للجدل الصورة المثيرة للجدل
كتب: أحمد علوى

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سلطت صحيفة لو فيجارو الفرنسية الضوء على الصورة الأكثر جدلا لقمة مجموعة السبع  "G7"، والتى تضم 8 من زعماء العالم وعلى رأسهم الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، الذى تستضيف بلاده الحدث العالمى هذا العام.

 

ووفقاً للصحيفة الفرنسية ذاتها، من المحتمل أن تظل هذه اللقطة واحدة من الصور القوية لهذه النسخة الـ45 من مجموعة السبع "G7".

والتقطت هذه الصورة خلال جلسة العمل الأولى لهذه، قادة مجموعة السبعة "إيمانويل ماكرون ، دونالد ترامب ، شينزو آبى ، جوزيبى كونتى ، بوريس جونسون ، جوستين ترودو وانجيلا ميركل، ورئيس المجلس الأوروبى دونالد تاسك.

وتجيب الصحيفة على سؤال " كيف تم التقاط هذه الصورة؟: فتقول إن هذا السؤال أثار الجدل ، فالبعض قال بواسطة طائرة بدون طيار، أو مصور موجود فى الطابق العلوى ، او مصور استخدم سلم للالتقاط الصورة.

وأجاب فابريس نود لونجلوا مراسل لو فيجارو فى بياريتز أنه تم التقاط الصورة بواسطة كاميرا معلقة من السقف.


فرنسا

قمة مجموعة السبع

G7

اخبار العالم

اليوم السابع بلس

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