سوبر كورة
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2019 01:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

لندن ترفض طلب باريس تجميد الاتفاقية التجارية مع ميركوسور بسبب حرائق البرازيل

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:07 ص
لندن ترفض طلب باريس تجميد الاتفاقية التجارية مع ميركوسور بسبب حرائق البرازيل حرائق غابات الأمازون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 رفضت بريطانيا أمس السبت دعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى تجميد الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبى ومجموعة (ميركوسور) لدول أمريكا الجنوبية بغرض الضغط على الرئيس البرازيلى يائر بولسونارو؛ لمواجهة حرائق الغابات المطيرة فى الأمازون .

 

وذكرت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية عن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون - الموجود فى فرنسا لحضور قمة مجموعة الدول السبع الكبار - قوله "إن هناك الكثيرين الذين يسعون لاستغلال أية حجة للتدخل فى شئون التجارة، وإحباط الصفقات التجارية، ونحن لا نرغب فى حدوث ذلك".


تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا أقدمت على اتخاذ موقف مماثل - أمس - عندما أعلن المتحدث باسم المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل أن تجميد الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبى ودول مجموعة الميركوسور (الأرجنتين والبرازيل وأوراجوى وباراجوى) لا يعتبر بمثابة الرد المناسب على ما يحدث فى البرازيل، كما أنه لن يساعد فى الحد من تدمير الغابات فى تلك الدولة الأمريكية الجنوبية .


فرنسا

بريطانيا

البرازيل

الأمازون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الدمغة والموازين" تصادر 2.5 كيلو ذهب غير مطابق للمواصفات فى الفيوم

"الدمغة والموازين" تصادر 2.5 كيلو ذهب غير مطابق للمواصفات فى الفيوم

دار الإفتاء: الهجرة غير الشرعية مخالفة لولى الأمر وغير جائزة

دار الإفتاء: الهجرة غير الشرعية مخالفة لولى الأمر وغير جائزة

الكسب غير المشروع يحقق فى استيلاء موظفين بجهاز 6 أكتوبر على 1000 فدان

الكسب غير المشروع يحقق فى استيلاء موظفين بجهاز 6 أكتوبر على 1000 فدان

فيديو.. 13 / 0 تحسم تأهل الزمالك والأهلى لدور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا

فيديو.. 13 / 0 تحسم تأهل الزمالك والأهلى لدور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا

HBO تقرر إلغاء مسلسل Ballers بعد عرض الموسم الخامس

HBO تقرر إلغاء مسلسل Ballers بعد عرض الموسم الخامس

الزمالك يستعرض أمام ديكاداها بالفوز بسداسية فى أول مباراة لميتشو

الزمالك يستعرض أمام ديكاداها بالفوز بسداسية فى أول مباراة لميتشو

ترتيب هدافى الدوري الإنجليزى.. محمد صلاح ينافس مبكرا بـ3 أهداف

ترتيب هدافى الدوري الإنجليزى.. محمد صلاح ينافس مبكرا بـ3 أهداف

اعرف خطة السكة الحديد لمواجهة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة فى 5 معلومات

اعرف خطة السكة الحديد لمواجهة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة فى 5 معلومات

اليوم السابع.. السيسى يتحدث بلسان أفريقيا أمام «السبع الكبار»

اليوم السابع.. السيسى يتحدث بلسان أفريقيا أمام «السبع الكبار»

جيانى روسو يكشف أسراره فى مذكراته الجديدة.. النجم الأمريكى يزعم ممارسة الجنس فى عمر 15 عاما مع مارلين مونرو.. ويدعى: اعترفت لـ"براندو" بالعلاقة وندمت وأتهم شقيق كيندى بقتلها.. ويؤكد: قتلت أحد رجال بابلو اسكوبار

جيانى روسو يكشف أسراره فى مذكراته الجديدة.. النجم الأمريكى يزعم ممارسة الجنس فى عمر 15 عاما مع مارلين مونرو.. ويدعى: اعترفت لـ"براندو" بالعلاقة وندمت وأتهم شقيق كيندى بقتلها.. ويؤكد: قتلت أحد رجال بابلو اسكوبار

بمشاركة مصرية.. انطلاق قمة السبع "G7" تحت شعار "مكافحة أوجه عدم المساواة".. تجديد الشراكة مع القارة السمراء.. إحلال السلام ومكافحة التهديدات الأمنية أبرز الملفات.. ماكرون يلتقى ميركل ويتناول الغداء مع ترامب

بمشاركة مصرية.. انطلاق قمة السبع "G7" تحت شعار "مكافحة أوجه عدم المساواة".. تجديد الشراكة مع القارة السمراء.. إحلال السلام ومكافحة التهديدات الأمنية أبرز الملفات.. ماكرون يلتقى ميركل ويتناول الغداء مع ترامب

بعد عرضه فى الشرق الأوسط..تقييمات ضعيفة لفيلم once upon a time in Hollywood

بعد عرضه فى الشرق الأوسط..تقييمات ضعيفة لفيلم once upon a time in Hollywood

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة