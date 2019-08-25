قبل ما تكبر.. 5 نصائح لتحسين صحة العظام وتقويتها

كتبت فاطمة خليل

صحة العظام من أهم الأشياء التى يجب أن تهتم بها، خاصة خلال فترة الشباب، لأن تقوية العظام واتباع العادات الصحية سوف ينعكس بالإيجاب على صحتها ويقيك من الإصابة بهشاشة العظام عندما تكبر فى السن، فى هذا التقرير نقدم مجموعة من النصائح لتحسين صحة العظام والوقاية من هشاشة العظام وكسرها، وفقاً لموقع "هارفارد هيلث".



تقوية العظام

5 نصائح لتحسين صحة العظام وتقويتها



إذا كنت رجلاً أقل من 65 عامًا أو امرأة قبل انقطاع الطمث، فيمكن أن تساعدك هذه النصائح الخمس في تدعيم قوة العظام كوقاية من مرض هشاشة العظام.

مراقبة النظام الغذائي



احصل على كمية كافية من الكالسيوم وفيتامين د، من خلال منتجات الألبان التى قد تكون أغنى مصادر الكالسيوم وكذلك عصير البرتقال والفواكه والخضروات والحبوب علاوة على الاهتمام بالمعادن المهمة لصحة العظام، مثل المغنيسيوم والفوسفور.

الحفاظ على وزن مثالى



هذا مهم بشكل خاص للنساء، غالبًا ما تتوقف فترات الحيض عند النساء اللائي يعانين من نقص الوزن - بسبب سوء التغذية أو ممارسة التمرينات المفرطة - وهذا يعني عادة أن مستويات هرمون الاستروجين منخفضة للغاية وهو ما يؤثر على نمو العظام.

الإقلاع عن التدخين



لا تدخن، لأن التدخين يقلل من كتلة العظام وكثاقتها ويزيد فرص إصابتك بالالتهابات وهشاشة العظام.

ممارسة الرياضة



تأكد من أن تدريباتك تشمل تمارين رفع الأثقال والمشى أو الرقص فهذه التمارين الرياضية تحمي عظامك، يمكنك أيضًا تضمين تدريب القوة كجزء من روتين ممارسة الرياضة اليومى.

عوامل خطر الإصابة بهشاشة العظام



تحدث مع طبيبك حول عوامل الخطر التى قد تشير إلى زيادة احتمالات إصابتك بهشاشة العظام، فبعض الأمراض (مثل مرض الاضطرابات الهضمية) وبعض الأدوية (المنشطات وغيرها) يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بهشاشة العظام، لذا من المهم التحدث مع طبيبك لوضع استراتيجية وقائية لتقليل احتمالات الاصابة بهشاشة العظام.