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فيديو.. تدريبات مكثفة للقوات المصرية المشاركة فى حماة الصداقة 4 بروسيا

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:15 م
فيديو.. تدريبات مكثفة للقوات المصرية المشاركة فى حماة الصداقة 4 بروسيا تدريبات حماة الصداقة بين مصر وروسيا
كتب زكى القاضى

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فى إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والعديد من الدول الشقيقة والصديقة تواصل قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والبيلاروسية المشاركة فى التدريب المشترك " حماة الصداقة -4" تنفيذ الأنشطة والفاعليات المخططة.

ويشارك فى التدريب أكثر من ألف مقاتل من عناصر قوات المظلات والقوات الجوية المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والبيلاروسية، لتنفيذ مهام تدريبية مشتركة تشمل الإسقاط الجوى للقوات بهدف إستعادة السيطرة على عدد من الأهداف الحيوية وتطهيرها من جميعالعناصر الإرهابية.

وبدأت المرحلة التحضيرية بإكتمال وصول جميع القوات إلى منطقة التدريب بنطاق مدينة ريازان الروسية، حيث أصطفت القوات المشاركة، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى للدول المشاركة كما تم رفع العلم المصرى والروسى والبيلاروسى.

كما يتضمن التدريب تنظيم العديد من المؤتمرات والمحاضرات النظرية والأنشطة العملية لتحقيق التجانس والدمج بين القوات والتعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات وآليات القيادة والسيطرة والتدريب على الإسعافات الأولية، وإكتساب المهارات الميدانية والتكتيكاتالخاصة التى تستخدمها القوات فى تنفيذ مختلف المهام، كما تم التدريب على إنزال قوات تكتيكية محمولة جوًا بإستخدام الحبال عبر طائرات الهليكوبتر.

 يذكر أن تدريب " حماة الصداقة " لمكافحة الإرهاب نفذ للمرة الأولى عام 2016 بجمهورية مصر العربية ويجرى تنفيذه بالتبادل بين البلدين سنويًا، بما يساهم فى نقل وتبادل الخبرات القتالية والميدانية ودعم جهود العمل المشترك.


حماة الصداقة ٤

الجيش المصرى

المظلات

روسيا

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