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فى مثل هذا اليوم عام 1813.. الجيش البريطانى يحرق واشنطن

الأحد، 25 أغسطس 2019 05:00 ص
فى مثل هذا اليوم عام 1813.. الجيش البريطانى يحرق واشنطن حريق واشنطن
كتب وكالات

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فى مثل هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر أغسطس، قامت القوات البريطانية بحرق واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية وسمى هذا الحريق بـ"حريق واشنطن"، هو الاسم الذى أطلق على عملية حرق عدد من المبانى المهمة فى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء حرب 1812 من قبل القوات البريطانية فى أمريكا الشمالية فى عام 1814، وكان الهجوم البريطانى نتيجة لغزو الولايات المتحدة لعاصمة كندا العليا، فى الوقت التى كانت فيه من المستعمرات البريطانية فى هذا الوقت وهى الآن "تورونتو أونتاريو"، وكان ذلك فى معركة "يورك" فى عام 1813.

وقامت القوات الأمريكية، فى هذا الغزو بنهب وإحراق وهدم المدينة ومبانى مهمة مثل مبنى برلمان كندا العليا وجاء نتيجة هذا حريق واشنطن حيث دمر البيت الأبيض ونهب منه أشياء تاريخية كثيرة البعض منها مفقود حتى الآن، والبعض رجع إلى أماكنه كصورة جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة.

 

 


25 أغسطس

الجيش البريطانى

واشنطن

أمريكا

حريق واشنطن

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