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فريق الغش الالكترونى يضبط حالة غش إلكترونى بامتحان الديناميكا للثانوية دور ثان

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:00 م
فريق الغش الالكترونى يضبط حالة غش إلكترونى بامتحان الديناميكا للثانوية دور ثان طلاب الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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تمكن فريق الغش الالكترونى بغرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة دور ثان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من ضبط حالة غش باستخدام المحمول بامتحان الديناميكا للثانوية العامة دور ثان، حيث تم تحرير محضر غش للطالب واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان للدور الثانى سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات

وانتهى قبل قليل طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى رياضيات من امتخان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالى 5095 طالب وطالبة.

وانطلقت  السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة  فى جميع المحافظات.


التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحان الدور الثانى للثانوية العامة

الدور الثانى للثانوية العامة 2019

امتحان الديناميكا للثانوية العامة دور ثان

امتحان الديناميكا دور ثان للثانوية العامة

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