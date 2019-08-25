علقة ساخنة تنهى حياة لص على يد عدد من الأهالى بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف

اعتدى عدد من الأشخاص على عاطل تم القبض عليه بالعياط، لاتهامه بالسرقة، مما أسفر عن مصرعه، وتمكن رجال المباحث من ضبط مرتكبى الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد مصرع لص، نتيجة اعتداء عدد من الأشخاص عليه بالضرب.

بإجراء التحريات، تبين للرائد أحمد صبحى، رئيس مباحث مركز شرطة العياط، ومعاونيه الرائدان باسم هنداوى وإمام شعلان، أن المجنى عليه تم ضبطه على يد عدد من الأشخاص، لاتهامه بالسرقة، واعتدوا عليه بالضرب، مما أسفر عن مصرعه، نتيجة الإصابات التى لحقت به.

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية مرتكبى الواقعة، والقبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.