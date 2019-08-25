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طلاب المرحلة الثالثة يسجلون الرغبات بمعامل تنسيق جامعة القاهرة

الأحد، 25 أغسطس 2019 01:49 م
طلاب المرحلة الثالثة يسجلون الرغبات بمعامل تنسيق جامعة القاهرة تنسيق الجامعات
كتب وائل ربيعى

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شهدت معامل التنسيق بجامعة القاهرة، إقبالا متوسطا من جانب طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق، الذين بدأ تنسيق الرغبات لهم أمس السبت، إذ فتحت كلية الهندسة بجامعة القاهرة معملين لاستقبال طلاب المرحلة الثالثة وتنسيق الرغبات على الموقع الإلكترونى للتنسيق.

من جانبها، أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق الذين سجلوا رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق بلغ 50 ألف طالب حتى الآن، وبدأ 84872 طالبا بواقع 63318 بالشعبة العلمية و21554 بالشعبة الأدبية، من باقى الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، تنسيق المرحلة الثالثة بتنسيق 2019، بعد الانتهاء من تحويلات تقليل الاغتراب وإعلان نتيجتها الخميس الماضى.

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أعلنت بدء تنسيق باقى الطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة 2019 ضمن أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق بحد أدنى 50 % للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المتخلفين عن مرحلتى التنسيق الأولى والثانية.

وأضافت الوزارة، أنه من المقرر أن يتم إرجاء نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق "الدور الأول" حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة، بعد انتهاء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وإعلان نتيجة هذه الامتحانات المتوقع إعلانها نهاية الشهر الجارى.


المرحلة الثالثة للتنسيق

تنسيق ٢٠١٩

جامعة القاهرة

مكتب التنسيق

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