ضبط مدير مصنع لإنتاج "الباتيه" بدون ترخيص فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط مباحث التموين بالجيزة، من ضبط مدير مصنع غير مرخص، لإنتاج المواد الغذائية "باتيه" بأوسيم، وضبط بحوزته كمية كبيرة من المنتج بدون بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى إنتاج "أ.أ" صاحب مصنع لمنتج "الباتيه"، بدون ترخيص بأوسيم.

بمداهمة المصنع، بمشاركة مفتش الأغذية، تم ضبط "أ.ل" المدير المسئول، وبحوزته 76440 قطعة باتيه، مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى 3 أطنان و410كيلو من مستلزمات الإنتاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.