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ضبط اثنين من شركاء اللص المقتول على يد الأهالي بالعياط

الأحد، 25 أغسطس 2019 05:55 م
ضبط اثنين من شركاء اللص المقتول على يد الأهالي بالعياط جثة-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على اثنين من شركاء اللص الذى لقى مصرعه على يد عدد من أهالي العياط، نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، عقب ضبطه متلبساً في واقعة سرقة.


وذكر مصدر أمني أنه تم نقل اللص عقب تخليصه من يد الأهالي، إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، نتيحة للإصابات التى لحقت به. 
وأضاف المصدر أنه تم القبض على 5 متهمين بالاعتداء على اللص، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق. 

تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد مصرع لص، نتيجة اعتداء عدد من الأشخاص عليه بالضرب.

بإجراء التحريات، تبين للرائد أحمد صبحى، رئيس مباحث مركز شرطة العياط، ومعاونيه الرائدان إمام شعلان، وباسم هنداوى، أن المجنى عليه تم ضبطه على يد عدد من الأشخاص، لاتهامه بالسرقة، واعتدوا عليه بالضرب، مما أسفر عن مصرعه، نتيجة الإصابات التى لحقت به.

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية مرتكبى الواقعة، والقبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 


مقتل لص

مصرع لص

مركز العياط

أمن الجيزة

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