صور.. الآلاف فى فنزويلا يفرون إلى الإكوادور عبر كولومبيا بسبب الأزمة السياسية

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

شهدت نقطة تفتيش جسر روميتشا عند الحدود بين فنزويلا مع كولومبيا، احتشاد آلاف المواطنين من فنزويلا، لعبور الحدود من كولومبيا إلى الإكوادور.

يذكرأن، أعلن المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندى، أن حوالي 3.5 مليون فنزويلي اضطروا لمغادرة بلادهم بسبب الأزمة السياسية هناك.



قوات الأمن عند المعبر

وأوضح المسئول الأممى، أن معظم الفارين من فنزويلا يتوجهون إلى كولومبيا وبيرو والبرازيل والإكوادور وغيرها من دول المنطقة، مناشدا هذه البلدان بـ"إبقاء الباب مفتوحا" أمام اللاجئين الفنزويليين، داعيا المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المقدم لدول اللجوء.

وتشهد فنزويلا اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن رئيس البرلمان زعيم المعارضة خوان جوايدو، فى 23 من شهر يناير الماضي، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد.