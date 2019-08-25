صور.. الآلاف فى فنزويلا يفرون إلى الإكوادور عبر كولومبيا بسبب الأزمة السياسية

شهدت نقطة تفتيش جسر روميتشا عند الحدود بين فنزويلا مع كولومبيا، احتشاد آلاف المواطنين من فنزويلا، لعبور الحدود من كولومبيا إلى الإكوادور.
يذكرأن، أعلن المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندى، أن حوالي 3.5 مليون فنزويلي اضطروا لمغادرة بلادهم بسبب الأزمة السياسية هناك.
قوات الأمن عند المعبر
آلاف المواطنين فى فنزويلا يفرون من البلاد
الآلاف الفنزويليين يفرون إلى الإكوادور
جانب من احتشاد الفنزويليين عند المعبر
مواطنو فنزويلا عند المعبر
نقطة تفتيش جسر روميتشا
نقطة تفتيش جسر روميتشا
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