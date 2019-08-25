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صور.. الآلاف فى فنزويلا يفرون إلى الإكوادور عبر كولومبيا بسبب الأزمة السياسية

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:04 ص
صور.. الآلاف فى فنزويلا يفرون إلى الإكوادور عبر كولومبيا بسبب الأزمة السياسية نقطة تفتيش جسر روميتشا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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شهدت نقطة تفتيش جسر روميتشا عند الحدود بين فنزويلا مع كولومبيا، احتشاد آلاف المواطنين من فنزويلا، لعبور الحدود من كولومبيا إلى الإكوادور.

يذكرأن، أعلن المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندى،  أن حوالي 3.5 مليون فنزويلي اضطروا لمغادرة بلادهم بسبب الأزمة السياسية هناك.

قوات الأمن عند المعبر
قوات الأمن عند المعبر
 
وأوضح المسئول الأممى، أن معظم الفارين من فنزويلا يتوجهون إلى كولومبيا وبيرو والبرازيل والإكوادور وغيرها من دول المنطقة، مناشدا هذه البلدان بـ"إبقاء الباب مفتوحا" أمام اللاجئين الفنزويليين، داعيا المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المقدم لدول اللجوء.
 
وتشهد فنزويلا اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن رئيس البرلمان زعيم المعارضة خوان جوايدو، فى 23 من شهر يناير الماضي، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد.
 
آلاف المواطنين فى فنزويلا يفرون من البلاد
آلاف المواطنين فى فنزويلا يفرون من البلاد

الآلاف الفنزويليين يفرون إلى الإكوادور
الآلاف الفنزويليين يفرون إلى الإكوادور

جانب من احتشاد الفنزويليين عند المعبر
جانب من احتشاد الفنزويليين عند المعبر

مواطنو فنزويلا عند المعبر
مواطنو فنزويلا عند المعبر

نقطة تفتيش جسر روميتشا (2)
نقطة تفتيش جسر روميتشا 

نقطة تفتيش جسر روميتشا
نقطة تفتيش جسر روميتشا
 

فنزويلا

جسر روميتشا

كولومبيا

الإكوادور

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