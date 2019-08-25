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سرقة وتقطيع وبيع.. ضبط عصابة لسرق السيارات والدراجات البخارية فى القليوبية

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:13 ص
سرقة وتقطيع وبيع.. ضبط عصابة لسرق السيارات والدراجات البخارية فى القليوبية المتهمين
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة السيارات والدراجات النارية، وتقطيعها وإعادة بيعها كقطع غيار.
 
أكدت تحريات ومعلومات مباحث إدارة المرور بمديرية أمن القليوبية قيام مالك ورشة - مقيم بجسر السويس بالقاهرة، بسرقة السيارات والدراجات النارية وتقطيعها والتلاعب فى الأجزاء الجوهرية الخاصة بها لمواضع الشاسية والمحرك بغرض إخفاء معالمها وإعادة بيعها كقطع غيار، متخذاً من الورشة محل عمله الكائنة بناحية الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة، محلاً لممارسة نشاطه الإجرامى بالإشتراك وآخرين .
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف الورشة المُشار إليها وضبط المتهم، وبرفقته عاطلين – لهما معلومات جنائية مسجلة، وبتفتيش الورشة عثر بداخلها على 3 مركبات تروسيكل بدون لوحات معدنية أحدهما مبلغ بسرقتها بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وتم ضبط العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التقطيع، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإرتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى سرقة السيارات والدراجات النارية وتقطيعها وإعادة بيعها كقطع غيار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 

سرقة سيارات

تقطيع السيارات

تقطيع المركبات

جرائم سرقة السيارات

سرقة الدراجات

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