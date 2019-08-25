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رئيس الإمارات يهنئ رئيس كازاخستان الجديد بفوزه في الانتخابات الرئاسية

الأحد، 25 أغسطس 2019 04:59 م
رئيس الإمارات يهنئ رئيس كازاخستان الجديد بفوزه في الانتخابات الرئاسية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
وكالات

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هنأ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان الجديد، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، ووجه دعوة له لزيارة الإمارات.

ووفقا لما نشرته صحيفة البيان الإماراتية، قام بنقل الدعوة والتهنئة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الإمارات لدى جمهورية كازاخستان خلال لقائه بيبوت أتامكولوف وزير خارجية جمهورية كازاخستان.

ونقل سفير الدولة تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إلى قاسم جومارت توكايف منوها بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين الدولتين فيما حمل الوزير تحيات قاسم جومارت توكايف إلى رئيس الدولة مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


الامارات

رئيس الامارات

خليفه بن زايد

كازاخستان

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