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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 25/8/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 25/8/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

شبين الكوم 24 34

طنطا 24 34

دمنهور 25 33

الإسكندرية 25 32

بلطيم 24 31

مطروح 24 32

السلوم 22 33

سيوة 23 40

بورسعيد 26 31

دمياط 25 31

الزقازيق 24 37

الاسماعيلية 23 37

السويس 24 37

العريش 23 34

رفح 22 33

رأس سدر 25 36

نخل 21 36

نويبع 28 39

طابا 25 35

كاترين 18 34

الطور 27 35

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 28 37

مرسى علم 28 37

الفيوم 24 37

بنى سويف 24 37

المنيا 23 39

أسيوط 23 39

سوهاج 24 39

قنا 25 40

الأقصر 26 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 27 40

الوادى الجديد 26 42

شلاتين 27 35

ابو رماد 27 35

حلايب 28 34

رأس حدربة 29 33

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 28 42

المدينة 30 43

الرياض 26 43

المنامة 31 38

أبوظبى 31 43

الدوحة 30 38

الكويت 25 43

دمشق 21 39

بيروت 26 32

عمان 20 33

القدس 20 31

غزة 24 33

بغداد 28 44

مسقط 28 33

صنعاء 14 27

الخرطوم 26 35

طرابلس 24 32

تونس 22 31

الجزائر 20 28

الرباط 20 31

نواكشوط 24 29

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 16 33

اسطنبول 22 32

اسلام اباد 25 35

نيودلهى 26 34

جاكرتا 23 33

بكين 18 31

كوالالمبور 24 33

طوكيو 21 31

أثينا 24 34

روما 18 32

باريس 15 31

مدريد 15 32

برلين 18 29

لندن 16 28

مونتريال 14 23

موسكو 13 23

نيويورك 18 26

واشنطن 17 27

 


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