دار الإفتاء: الهجرة غير الشرعية مخالفة لولى الأمر وغير جائزة

كتب على عبد الرحمن

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حول الهجرة غير الشرعية، جاء نصه: "ما حكم الهجرة غير الشرعية على الوجه الذى نراه ونسمع به فى بلادنا هذه الأيام؟".

وقالت دار الإفتاء: "الهجرة غير الشرعية عمل لا يجوز فعله أو الإقدام عليه شرعًا، لما فى ذلك من مخالفة ولى الأمر، ولما يكون فى بعض صورها من تعريض النفس للمخاطر والهلاك من غير مُسَوِّغ شرعى، ولما يترتب على هذا النوع من الهجرة من إذلال الإنسان نفسه، ولما فى هذه الهجرة من خرق للمعاهدات والعقود الدولية التى تنظم الدخول والخروج من بلد إلى آخر، ولما يكون فى بعض صورها من تزوير وغش وتدليس على سلطات الدولتين المُهَاجَر منها والمُهَاجَر إليها.. والله سبحانه وتعالى أعلم".