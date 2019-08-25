حملات أمنية مكبرة بأسيوط تضبط 7 أشخاص مطلوبين أمنيا بحوزتهم سلاح

كتب محمود عبد الراضي

وجهت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم "طبنجتين، بندقية خرطوش، فرد رصاص محلى الصنع، 6 خزينة، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة"، فضلاً عن ضبط 4 أشخاص، مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى أحكام قضائية صادرة ضدهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .