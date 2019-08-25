حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

كتب : أحمد علوى

اعتمدت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، عدد من التدابيرالأمنية الجديدة والمشددة من أجل عملية تأمين المطارات، وتهدف لتسهيل عملية فحص الأمتعة اليدوية وتقليص مدة مرور المسافرين عبر المنطقة الأمنية.

وقال وزير النقل والمواصلات البريطانى، جرانت شابس، فى تصريح صحفى، إن الإعلان عن تاريخ دخول الإجراءات حيز التنفيذ سيتم قريبا وبشكل تدريجى.

ووفقاً لقناة روسيا اليوم الروسية، فأضاف أن تلك الإجراءات تعتمد على أجهزة مسح ضوئى متطورة، ومزودة بتكنولوجيا مماثلة لتلك التى يتم استخدامها حاليا فى أجهزة الكشف الطبى.

وأوضح شابس، أن هذه التقنية ستسمح بوقف العمل بالإجراءات القديمة، التى يتم من خلالها إجبار المسافرين على عدم حمل أكثر من 100 ميلليلتر من المواد السائلة وفصلها فى أكياس بلاستيكية شفافة.

وأشار إلى أنه سيتم السماح للمسافرين بالإبقاء على هواتفهم الذكية والكومبيوترات المحمولة مع باقى أمتعة اليد، دون الحاجة لفحصها بشكل منفرد.

وأفاد وزير النقل والمواصلات، بأن كل ذلك سيؤدى إلى تقليص مدة المراقبة التى يخضع لها المسافرون فى المنطقة الأمنية قبل صعودهم الطائرة.