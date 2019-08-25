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حبس عامل تعدى جنسيًا على ابنته الطفلة بقرية ههيا فى الشرقية

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:50 م
حبس عامل تعدى جنسيًا على ابنته الطفلة بقرية ههيا فى الشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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قررت نيابة ههيا العامة بالشرقية، حبس أب على خلفية اتهامه بالتعدى على طفلته جنسيًا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد أيمن عبد الكامل، مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بلاغا من مركز شرطة ههيا، بقيام "م.ذ.م"، عامل، بالتعدى جنسيا على نجلته الطفلة "ن"، 15 سنة.

تمكن ضباط مباحث ههيا برئاسة المقدم أحمد شاهين، رئيس المباحث من ضبط الأب، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3619 جنح مركز شرطة ههيا لسنة 2019، وتمت إحالته للنيابة العامة، للتحقيق معه بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

 

 


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نيابة ههيا

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