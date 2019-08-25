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"جعجع" يستنكر الاعتداء الإسرائيلى ويدعو لإعادة القرار الاستراتيجى العسكرى للدولة

الأحد، 25 أغسطس 2019 05:23 م
"جعجع" يستنكر الاعتداء الإسرائيلى ويدعو لإعادة القرار الاستراتيجى العسكرى للدولة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
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استنكر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الاعتداء الإسرائيلي الذي تعرضت له منطقة ضاحية بيروت الجنوبية فجر اليوم الأحد، وسقوط طائرتين إسرائيليتين من دون طيار، داعيا في نفس الوقت الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استرداد القرار الاستراتيجي العسكري والأمني (قرار السلم والحرب) وجعله في يد الدولة اللبنانية وحدها.

وقال جعجع في بيان اليوم "أعبر عن تعاطفي الكامل مع أهلنا في الضاحية الجنوبية، واستنكر الاختراقات الإسرائيلية المتكررة لسمائنا ولجوئهم إلى طائرات من دون طيار مفخخة ضد أهداف في لبنان.

وطالب الحكومة اللبنانية بالتوقف مطولا عند ما شهده لبنان فجر اليوم، ومناقشة موضوع وجود القرار الاستراتيجي العسكري والأمني خارج نطاق الدولة اللبنانية، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة القرار إلى الدولة "رفعا للأذى عن شعبنا وتجنبا للأسوأ". على حد تعبيره.

وسقطت طائرتان إسرائيليتان من دون طيار، في منطقة ضاحية بيروت الجنوبية والتي تعد بمثابة معقل حزب الله ومنطقة نفوذه، وفي حين أعلن الجيش اللبناني أن الطائرتين كانتا مخصصتين لأغراض الاستطلاع، قال حزب الله إن الطائرة الأولى كانت مزودة بكاميرات للرصد والاستطلاع وأن الطائرة الثانية كانت مفخخة، مشددا على أن الحزب لم يقم بإسقاط الطائرتين.

 


لبنان

اسرائيل

جعجع

بيروت

الحكومة اللبنانية

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