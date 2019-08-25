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توقيع إتفاق بين أفيك الصينية والنقل والهندسة لبناء مصنع كاوتشوك فى العامرية

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:03 م
توقيع إتفاق بين أفيك الصينية والنقل والهندسة لبناء مصنع كاوتشوك فى العامرية المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية
كتب عبد الحليم سالم

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سيتم خلال أيام توقيع اتفاق بين شركة النقل والهندسة، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وبين شركة "افيك" الصينية لبناء مصنع إطارات سيارات جديد- صرح بذلك المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وقال مصطفى لـ"اليوم السابع": إننا نسعى من خلال الاتفاق إلى بناء مصنع على أحدث ما يكون لتوفير إطارات السيارات للسوق المحلى وللتصدير على أرض شركة النقل والهندسة فى العامرية.

وأشار إنه فيما يتعلق باقتطاع جزء من أرض الشركة لتوسعة أحد الطرق سيتم تعويض الشركة وفق القواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

جدير بالذكر أن شركة النقل والهندسة التى تصنع إطارات "نسر" تعانى من خسائر مرحلة وديون كبيرة تزيد عن 2 مليار جنيه مما يستلزم استغلال أصولها وتجديدها.

 

 


النقل والهندسة

افيك الصينية

اطارات السيارات

القابضة الكيماوية

عماد الدين مصطفى

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