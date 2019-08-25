تجهيز مدارس حى الزيتون بالقاهرة لاستقبال العام الدراسى الجديد

تستعد محافظة القاهرة لاستقبال العام الدراسى الجديد، وذلك بتجهيز المدارس وصيانتها، ورفع كفاءة الفصول وتجهيزها.

وفى السياق أكد اللواء أشرف بهجت رئيس حى الزيتون، أن إدارة الحدائق والتشجير بالزيتون نفذت أعمال صيانة وتدوير أشجار وقص أسوار داخل مدرسة سراى القبة الاعدادية، ضمن التجهيزات لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وأضاف رئيس حى الزيتون لجنة مشكلة من متابعة المحافظة ومتابعة حى الزيتون ومتابعة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالمرور على مدارس الحى للتأكد من إنهاء استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد للنهوض بالعملية التعليمية.