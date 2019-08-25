بنك التنمية بأمريكا اللاتينية يتبرع بنصف مليون دولار لمحاربة حرائق الأمازون

قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية أن بنك التنمية فى أمريكا اللاتينية تبرع بنصف مليون دولار للبرازيل وبوليفيا وباراجواى من أجل محاربة حرائق الأمازون.

وأفاد بنك التنمية لأمريكا اللاتينية CAF ، أنه سوف يتبرع بنصف مليون دولار للبرازيل وبوليفيا وباراجواى لمحاربة الحرائق العديدة التى تدمر آلاف الكيلومترات من الأمازون ، أكبر غابات مطيرة فى العالم.

وأعرب البنك عن "استعداده ورغبته فى النظر فى خط الطوارئ للحصول على تمويل سريع الوصول لصالح بوليفيا والبرازيل وباراجواى للمساهمة فى حماية السكان والتنوع البيولوجى ، وكذلك انتعاش المناطق المتضررة ".

وقال لويس كارانزا ، الرئيس التنفيذى للبنك : "أود أن أعرب عن تضامننا مع شعوب بوليفيا والبرازيل وباراجواى فى مواجهة الأضرار الجسيمة التى لحقت بالتنوع البيولوجى من قبل الحيوانات والغابات والمحاصيل والأراضى العشبية المتضررة من الحرائق".

وتعانى غابات الأمازون المطيرة ، التى تعتبر رئة الكوكب والتى يوجد 60٪ منها فى البرازيل ، منذ عدة أيام من الحرائق التى، وفقًا لبعض الخبراء ، هى الأخطر فى السنوات الأخيرة وقد اشتدت حدة الجفاف الشديد درجات الحرارة والتقدم فى إزالة الغابات.