سوبر كورة
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2019 04:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بنك التنمية بأمريكا اللاتينية يتبرع بنصف مليون دولار لمحاربة حرائق الأمازون

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:09 م
بنك التنمية بأمريكا اللاتينية يتبرع بنصف مليون دولار لمحاربة حرائق الأمازون حرائق الأمازون
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية أن بنك التنمية فى أمريكا اللاتينية تبرع بنصف مليون دولار للبرازيل وبوليفيا وباراجواى من أجل محاربة حرائق الأمازون.

وأفاد بنك التنمية لأمريكا اللاتينية CAF ، أنه سوف يتبرع بنصف مليون دولار للبرازيل وبوليفيا وباراجواى لمحاربة الحرائق العديدة التى تدمر آلاف الكيلومترات من الأمازون ، أكبر غابات مطيرة فى العالم.

وأعرب البنك عن "استعداده ورغبته فى النظر فى خط الطوارئ للحصول على تمويل سريع الوصول لصالح بوليفيا والبرازيل وباراجواى للمساهمة فى حماية السكان والتنوع البيولوجى ، وكذلك انتعاش المناطق المتضررة ".

وقال لويس كارانزا ، الرئيس التنفيذى للبنك : "أود أن أعرب عن تضامننا مع شعوب بوليفيا والبرازيل وباراجواى فى مواجهة الأضرار الجسيمة التى لحقت بالتنوع البيولوجى من قبل الحيوانات والغابات والمحاصيل والأراضى العشبية المتضررة من الحرائق".

وتعانى غابات الأمازون المطيرة ، التى تعتبر رئة الكوكب والتى يوجد 60٪ منها فى البرازيل ، منذ عدة أيام من الحرائق التى، وفقًا لبعض الخبراء ، هى الأخطر فى السنوات الأخيرة وقد اشتدت حدة الجفاف الشديد درجات الحرارة والتقدم فى إزالة الغابات.

 


الامازون

البرازيل

حرائق الامازون

رئة الكوكب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. العالم هذا المساء.. صدامات عنيفة بين شرطة هونج كونج والمحتجين وتبادل إطلاق الغاز المسيل..آلاف البرازيليين يخرجون للشوارع بسبب حرائق الأمازون.. تكريم المحاربين القدامى والمصابين فى عيد الاستقلال بأوكرانيا

السبت، 24 أغسطس 2019 10:00 م

المستشارة الألمانية تحذر من حرائق الأمازون.. تعرف على السبب !

السبت، 24 أغسطس 2019 07:41 م

وزير الدفاع البرازيلى: أمريكا لا تقدم مساعدة ملموسة لمكافحة حرائق الأمازون

السبت، 24 أغسطس 2019 06:11 م

الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه إزاء حرائق الأمازون

السبت، 24 أغسطس 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كلمة تاريخية للسيسي أمام قمة السبع الكبار.. الرئيس: حل أزمة ليبيا يحتاج لتسوية سياسية والقضاء على فوضى الميليشيات.. أفريقيا تمتلك إمكانات تؤهلها لتكون شريكا للمجتمع الدولى.. والتحول الرقمى من أهم محفزات النمو

كلمة تاريخية للسيسي أمام قمة السبع الكبار.. الرئيس: حل أزمة ليبيا يحتاج لتسوية سياسية والقضاء على فوضى الميليشيات.. أفريقيا تمتلك إمكانات تؤهلها لتكون شريكا للمجتمع الدولى.. والتحول الرقمى من أهم محفزات النمو

"الأعلى للإعلام" يعلن استكمال التحقيقات مع ريهام سعيد خلال أيام

"الأعلى للإعلام" يعلن استكمال التحقيقات مع ريهام سعيد خلال أيام

السيسى أمام "G7": التحول الرقمي من أهم محفزات النمو الاقتصادي

السيسى أمام "G7": التحول الرقمي من أهم محفزات النمو الاقتصادي

لو فيجارو تسلط الضوء على صورة قادة "G7" الأكثر إثارة للجدل

لو فيجارو تسلط الضوء على صورة قادة "G7" الأكثر إثارة للجدل

عدوان إسرائيلى جديد.. لبنان يعلن سقوط طائرة إسرائيلية وانفجار أخرى فى الجنوب بمنطقة معوض.. الحريرى: انتهاك للقرار 1701.. والرئيس اللبنانى: انتهاك سافر واستهداف للاستقرار.. وحزب الله يتعهد بالرد فى كلمة أمينه

عدوان إسرائيلى جديد.. لبنان يعلن سقوط طائرة إسرائيلية وانفجار أخرى فى الجنوب بمنطقة معوض.. الحريرى: انتهاك للقرار 1701.. والرئيس اللبنانى: انتهاك سافر واستهداف للاستقرار.. وحزب الله يتعهد بالرد فى كلمة أمينه

تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى بالمحلة 15 يوما بقضية الفيديوهات الجنسية

تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازى بالمحلة 15 يوما بقضية الفيديوهات الجنسية

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

شباب مجرمة

شباب مجرمة

تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم

تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم

91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة