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بعد مد فترة التقديم.. تعرف على امتيازات خريجى الجامعات الدارسين بالشرطة

الأحد، 25 أغسطس 2019 06:00 ص
بعد مد فترة التقديم.. تعرف على امتيازات خريجى الجامعات الدارسين بالشرطة طلاب كلية الشرطة - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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بعد مد فترة التقديم لخريجى الجامعات لأكاديمية الشرطة حتى 29 أغسطس المقبل، يقدم "اليوم السابع" للقراء أبرز الامتيازات التى يحصل عليها الدارسون بأكاديمية الشرطة من خريجى الجامعات:

يحصل الدارس على مكافأة توازى راتبه المقرر للمؤهل الجامعى الحاصل عليه، ويمنح الخريج شهادة الدبلوم فى مواد الشرطة، ويعين ضابط برتبة ملازم أول للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو يعادلهما، وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير، ولا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراه.

وحددت وزارة الداخلية فى خطوات إجراءات التقدم للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين، على أن يجرى تلقى طلبات الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين بمقر مكتب التنسيق بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، وسيكون الدخول عبر بوابة رقم (5) بمقر الأكاديمية.. وسيجرى الإعلان عن مواعيد الاختبارات ونتائجها عبر موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.

لينك موقع كلية الشرطة
(www.moiegypt.gov.eg).

 

 


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