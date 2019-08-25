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بدء الحفر ببئر مونتو المصرى باحتياطات 4.7 تريليون قدم مكعب من الغاز نهاية الشهر

الأحد، 25 أغسطس 2019 07:19 م
بدء الحفر ببئر مونتو المصرى باحتياطات 4.7 تريليون قدم مكعب من الغاز نهاية الشهر حقل ظهر أشهر حقول غاز البحر المتوسط
كتبت مروة الغول

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كشفت شركة شل العالمية عن أن الحفار البحري "ديسكفرر انديا"   Discoverer India) التابع لشركة ترانس أوشن، والذى وصل إلى ميناء أبوقير منذ عدة أيام، سيبدأ عمليات الحفر في أول بئر استكشافي على عمق 6,000  متر تحت سطح البحر فى امتياز غرب الدلتا بالبحر المتوسط نهاية أغسطس الجارى.

وقال المهندس خالد قاسم – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركات شل فى مصر فى بيان اليوم – إن الشركة وضعت استراتيجية لخلق حالة جديدة من النمو وتحقيق استدامة إنتاج غاز البحر المتوسط، وذلك عن طريق اتخاذ مجموعة من الخطوات المتتالية كان أهمها استكشاف فرص استثمارية جديدة فى منطقة الامتياز.

كما يتم تطبيق طرق مبتكرة للبحث عن الغاز في خطوة غير مسبوقة فى مصر على عمق 20 ألف قدم تحت سطح البحر."

 ".وأضاف قاسم"، يعتبر مشروع غرب الدلتا المياه العميقة،  هو نتاج التعاون مع شركائنا حيث تم اتباع نهج فريد ومتكامل يجمع بين أنشطة التطوير والاستكشاف مما أدى  إلى البدء فى حصد نتاج المشروع، وتعي شل جيدا أهمية منطقة الامتياز والمرحلة 9، بالإضافة إلى محطة رشيد لمعالجة الغاز حيث تقع بالقرب من محطات إسالة الغاز، مما يلعب دورا هاما في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، حيث قامت شل بضخ استثمارات كبيرة من أجل استعادة الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة الغاز المملوكة لشركة رشيد والبرلس التي كان يبلغ حجم انتاجها حوالي 40% من اجمالي انتاج الغاز في مصر.

ومن جانبه صرح  عمر هلال – المدير العام والعضو المنتدب لشركة رشيد للبترول، "إن البئر "مونتو"  Montu - والذي سيتم الحفر فيه باستثمارات كبيرة - يقع في طبقة البري ميسينيان(Pre-Messinian) على عمق أكثر من 6000 متر أو ما يعادل 20 ألف قدم، في طبقة ذات ضغوط عالية ودرجات حرارة مرتفعة "HPHT"، ومن المقرر أن تستغرق مدة  حفر بئر مونتو Montu حوالي 5 أشهر من بداية عمليات الحفر حيث يقدر احتياطي البئر بحوالي 4.7 تريليون قدم مكعب من الغاز، وسيستمر الحفار بالعمل لمدة عام كامل يتم خلاله القيام بحملة بحث وتنقيب موسعة تتضمن حفر بئر آخر مملوك بالكامل لشركة شل".

  


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