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انطلاق مناورات "الأسد المتأهب" فى الأردن بمشاركة 28 دولة

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:04 م
انطلاق مناورات "الأسد المتأهب" فى الأردن بمشاركة 28 دولة الجيش الأردنى
كتب- هاشم الفخرانى

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انطلقت في الأردن اليوم الأحد، مناورات "الأسد المتأهب" التي تستمر حتى الخامس من سبتمبر بمشاركة ثمانية آلاف عسكري من 28 دولة منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتتخللها عمليات حول "مكافحة الإرهاب" وسبل تعزيز "أمن الحدود".

 

وصرح المتحدث الإعلامي باسم المناورات العميد في الجيش الأردني محمد ثلجي في مؤتمر صحفي: "نعلن بدء فعاليات تدريب "الأسد المتأهب" بمشاركة ثمانية آلاف مشارك من 28 دولة".

 

وقال ثلجي إن "سيناريو هذا التدريب سيحاكي الواقع وبما تمليه علينا الظروف والتحديات التي نواجهها في هذا الإقليم والعالم أيضا"، مضيفا: "التدريب سيساهم في تعزيز قدرات القوات المسلحة المشاركة ومن مختلف صنوف وأنواع الأسلحة على العمل معا في مواجهة عدو واحد".

 

وتابع المتحدث بأن المناورات ستتضمن "تدريبا مهما جدا يحاكي التعامل مع الأزمات المتزامنة من العمليات العسكرية كمشاكل اللاجئين والأوبئة وانتشارها وحركة السكان المحليين ونقص المواد الغذائية".

 

وذكر الجيش الأردني في بيان أن المناورات تهدف إلى "تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الدول المشاركة في مجال مكافحة الإرهاب"، و"تطوير القدرات الأمنية لقوات حرس الحدود" و"التدريب على العمليات التقليدية وغير التقليدية" و"إجراءات القيادة والسيطرة" و"الاتصالات".


الأردن

مناورات

الأسد المـتأهب

الولايات المتحدة

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