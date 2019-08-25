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انطلاق جلسة الشراكة مع أفريقيا ضمن فعاليات قمة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

الأحد، 25 أغسطس 2019 03:25 م
انطلاق جلسة الشراكة مع أفريقيا ضمن فعاليات قمة السبع بمشاركة الرئيس السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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بدأت منذ قليل، جلسة الشراكة مع أفريقيا ضمن فعاليات قمة السبع المقامة فى فرنسا، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث من المقرر أن يلقى الرئيس السيسى كلمة خلال فعاليات هذه الجلسة.

وتناقش القمة التى بدأت أعمالها أمس السبت، وتستمر ثلاثة أيام ، القضايا الاقتصادية والتحديات المالية ذات التأثير على الاقتصاد العالمى، وتضمن اليوم الأول للقمة استقبال رؤساء الدول المشاركة فى القمة، بالإضافة إلى عشاء عمل يتضمن بحث الشئون الأمنية لمجموعة الدول السبع G7.

وتعقد اليوم الأحد، جلسة عن الاقتصاد العالمى بالإضافة لجلسة أخرى عن تعزيز المساواة بين الجنسين والانتفاع بالتعليم وبالخدمات الصحية الجيدة، كما يتضمن جلسة عن تعزيز الشراكة مع أفريقيا، وهى الجلسة التى ستشهد كلمة للرئيس السيسى؛ بالإضافة إلى غداء عمل يتضمن بحث ملف مكافحة أوجه انعدام المساواة فى المصير.


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قمة السبع

فرنسا

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