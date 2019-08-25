النيابة تطلب التحريات ومحتوى الكاميرات حول لص سرق متعلقات 44 سيارة بالتجمع

كتب أحمد حسنى

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات الجهات الأمنية، وتفريغ كاميرات المراقبة، فى واقعة قيام "مسجل خطر"، بارتكاب 44 حادث سرقة من داخل السيارات، بمنطقتى التجمع الأول والخامس بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قيام "مسجل خطر"، بارتكاب العديد من حوادث السرقات من داخل السيارات، بأسلوب كسر الزجاج بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وبعد تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة، أمكن ضبط المتهم حال استقلاله سيارة ملاكى مستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته اعترف بارتكاب 44 حادث بذات الأسلوب، بدائرة قسمى شرطة التجمع "الأول ، الخامس"، وأرشد عن المسروقات لدى عميله، فتم ضبطه وبمواجهته اعترف بما جاء بأقوال المتهم، وتم بإرشاده ضبط (33 جهاز لاب توب- 2 جهاز آى باد - 3 هاتف محمول -2جهاز تابلت).