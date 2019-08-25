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المعمل الجنائى يرفع الأدلة من موقع حريق شقة بالمنيب والنيابة تطلب التحريات

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:03 م
المعمل الجنائى يرفع الأدلة من موقع حريق شقة بالمنيب والنيابة تطلب التحريات حريق شقة-أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى

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انتدبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، خبراء المعمل الجنائي لرفع الأدلة الجنائية، من موقع حريق شقة سكنية بمنطقة المنيب، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، ومعرفة الأسباب وراء اشتعال النيران.
 
وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، عقب انتهاء رجال الأمن من الاستماع لأقوال الأهالى وشهود العيان.
 
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المنيب دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.
 
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة المنيب، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.
 
 

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