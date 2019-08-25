الكاميرات خيط الأمن للتوصل للمتهمين بسرقة 180 ألف جنيه من شقة طبيب بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إجراء التحريات، للتوصل لهوية المتهمين بسرقة 180 ألف جنيه، من شقة طبيب، يدير مركز لعلاج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يفحص رجال المباحث، بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، عددا من المسجلين خطر، والمتهمين السابق تورطهم فى قضايا سرقة مساكن، لتحديد هوية مرتكبى الواقعة.

وشملت عملية البحث، فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار الذى شهد السرقة، للتوصل لهوية المتهمين.

وذكر مصدر أمنى، أن المركز الخاص بالطبيب، تعرض للسرقة سابقا، على يد أفراد تشكيل عصابى، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، بعد فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمركز.

كما أجرى خبراء الأدلة الجنائية، معاينة للشقة التى تعرضت للسرقة، لرفع البصمات، وجمع الأدلة، فى محاولة لتحديد هوية المتهمين، وتقدم تقرير للنيابة العامة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من طبيب "صاحب مركز طبى لعلاج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة" أفاد فيه بتعرض شقته للسرقة.

وذكر مقدم البلاغ، أن اللصوص استولوا على ما يقرب من 180 ألف جنيه، من الشقة، وفروا هاربين، وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات، للقبض على المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.