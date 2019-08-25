الجيش الجزائرى يضبط مخبأ للإرهابيين و3 قنابل شمال شرقى البلاد

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن ضبط مخبأ للإرهابيين و3 قنابل تقليدية الصنع فى ولاية جيجل شمال شرقى البلاد.

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الأحد - أنه فى إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتفتيش بالميلية، بولاية (جيجل) كشفت ودمرت مفرزة للجيش أمس مخبأ للإرهابيين وثلاث قنابل تقليدية الصنع.

وأوضح البيان أن حرس الحدود بولاية تلمسان (شمال غرب) ضبطوا 225 كيلوجراما من المخدرات، كما أحبط حرس السواحل بولاية عنابة (شمال شرق) محاولة هجرة غير شرعية لـ 9 أشخاص كانوا على متن قارب، فيما تم توقيف 40 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (شمال غرب) وعين قزام (جنوب).