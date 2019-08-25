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"التعليم "ختام فعاليات المهرجان الصيفي الأول بمشاركة طلاب 7 محافظات

الأحد، 25 أغسطس 2019 09:28 م
"التعليم "ختام فعاليات المهرجان الصيفي الأول بمشاركة طلاب 7 محافظات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فعاليات المهرجان الصيفي الأول، الذي ينظمه الاتحاد المصرى لكرة السرعة، حيث شارك في المهرجان، الذي أقيمت فعالياته باستاد القاهرة الدولي، طلبة وطالبات محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية والغربية والسويس والشرقية والإسكندرية تحت 9 و11 و13 و15 سنة (فردي/ سولو).
 
وشهدت فعاليات ختام المهرجان الصيفي توزيع الميداليات وشهادات المشاركة على الطلبة الفائزين، وأهدى الاتحاد المصري لكرة السرعة درع للاتحاد المصري للرياضة المدرسية لتعاونه في نشر اللعبة بين طلبة وطالبات المدارس.
 
وقال الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، أنه بصدد إقامة دورات تحكيم في كرة السرعة  لمدرسي ومدرسات التربية الرياضية بجميع المحافظات وإقامة المزيد من المهرجانات لنشر اللعبة بين الطلبة لاستثمار أوقات الفراغ في نشاط هادف حيث تعتبر كرة السرعة من الرياضات الشيقة والمحببة للطلبة ومن الرياضات والتي تساعد على التركيز وسرعة الاستجابة ولا تحتاج في ممارستها إلى مساحة كبيرة.
 
وشارك في حفل الختام الدكتورة إيمان حسن  ،نائب رئيس الاتحاد المصري والعربي للرياضة المدرسية، ومحمد سعد ، سكرتير الاتحاد المصري للرياضة  المدرسية، والمستشار عمرو حسين رئيس اتحاد كرة السرعة، والسيد صالح حجازي رئيس منطقة القاهرة لكرة السرعة.
 
 
 

 

 


التربية والتعليم

الاتحاد المصرى

مرة السرعة

الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية

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