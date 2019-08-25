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الأوقاف: توزيع 10 أطنان لحوم أضاحى بالإسماعيلية والوادى الجديد وبورسعيد

الأحد، 25 أغسطس 2019 02:32 م
الأوقاف: توزيع 10 أطنان لحوم أضاحى بالإسماعيلية والوادى الجديد وبورسعيد توزيع لحوم
كتب إسماعيل رفعت

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تواصل توزيع لحوم صكوك أضاحى الأوقاف، حيث سيتم توزيع عشرة أطنان من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية اليوم الأحد بمحافظات :الإسماعيلية ، والوادى الجديد ، وبورسعيد ، بواقع أربعة أطنان لكل من محافظتى :الإسماعيلية ،والوادى الجديد، و 2 طن لمحافظة بورسعيد.

ويصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 95 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات "القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج – البحيرة– الدقهلية – كفر الشيخ – السويس- الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد"

 

 


وزارة الاوقاف

لحوم الاضاحى

توزيع الاضاحى

صكوك الاضاحى

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