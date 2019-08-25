الأوقاف: توزيع 10 أطنان لحوم أضاحى بالإسماعيلية والوادى الجديد وبورسعيد

كتب إسماعيل رفعت

تواصل توزيع لحوم صكوك أضاحى الأوقاف، حيث سيتم توزيع عشرة أطنان من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية اليوم الأحد بمحافظات :الإسماعيلية ، والوادى الجديد ، وبورسعيد ، بواقع أربعة أطنان لكل من محافظتى :الإسماعيلية ،والوادى الجديد، و 2 طن لمحافظة بورسعيد.

ويصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 95 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات "القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج – البحيرة– الدقهلية – كفر الشيخ – السويس- الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد"