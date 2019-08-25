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الأوبزرفر: جونسون طلب المشورة القانونية لغلق البرلمان خوفا من عرقلته لبريكست

الأحد، 25 أغسطس 2019 10:20 ص
الأوبزرفر: جونسون طلب المشورة القانونية لغلق البرلمان خوفا من عرقلته لبريكست بوريس جونسون
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ، سأل المدعى العام جيوفرى كوك ، ما إذا كان من الممكن إغلاق البرلمان لخمسة أسابيع بدءا من التاسع من سبتمبر، فيما يبدو أنه خطة لمنع النواب من إجباره على مد إضافى للموعد النهائى للبريكست، وذلك بحسب ما جاء فى رسالة حكومية مسربة.

 

وأطلعت الصحيفة على رسالة بريد إلكترونى من كبار مستشارى الحكومة لمستشار فى داوننج ستريت تم كتابتها فى الأيام العشرة الأخيرة، توضح أن رئيس الحكومة قد طلب مؤخرا توجيها بشأن قانونية مثل هذه الخطوة المعروفة باسم "التأجيل".  وكانت المشورة القانونية الأولية التى تم تقديمه فى هذه الرسائل هى أن إغلاق البرلمان قد يكون ممكنا ما لم يتم اتخاذ قرار من القضاء لمنع هذه الخطوة من قبل المناهضين للبريكست على أن تنجح فى الوقت المناسب.

 

 وقد رد نواب حزب العمال والمحافظين المؤيدين للبريكست بغضب على هذا الأمر، وقالوا إن إغلاق البرلمان لوقف منع النواب من بريكست كارثى محتمل بدون اتفاق سيكون إهانة للديمقراطية وأمر غير مسئول تماما، لاسيما  فى ضوء قبول الحكومة للاضطراب الاقتصادى الذى يمكن أن يسببه الخروج بدون اتفاق.

 

 وقال وزير البريكست فى حكومة الظل كير ستارمر إن أى خطة لوقف البرلمان فى هذه المرحلة ستثير الغضب، فعلى النواب أن ينتهزوا أول فرصة لإحباط هذه الخطة ووقف بريكست بدون اتفاق.


بوريس جونسون

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البرلمان البريطانى

بريكست بدون اتفاق

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