إخلاء سبيل مهندسه بحى مصر القديمة فى واقعة اتهامها بالتسبب فى هدم 3 منازل

كتب سليم على

أخلى قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، سبيل مهندسة بحى مصر القديمة، بكفالة 5000 جنيه، فى تورطها بالتسبب فى هدم ثلاثة منازل، أثناء تنفيذ قرار إزالة عقار آخر بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة الجزئية، تلقى قسم شرطة مصر القديمة، إخطارًا يفيد بانهيار ثلاثة عقارات أثناء تنفيذ قرار إزالة عقار آخر، وانتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وتم إخلاء المنطقة والعقارات المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى قررت استدعاء المتهمة، وبالتحقيق معها تقرر حبسها على ذمة التحقيقات.